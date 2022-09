Tidei | “Al lavoro per una Santa Marinella più inclusiva”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 20 settembre 2022)– “Stiamo lavorando per unaed unaSevera più inclusive che abbattono ciascun tipo di barriere architettoniche – ha affermato il Sindaco Pietroinsieme alla consigliera delegata al Patrimonio e alla Viabilità Patrizia Befani e all’assessora all’Urbanistica e all’Assetto del Territorio Roberta Gaetani – L’amministrazione comunale sta lavorando assiduamente per redigere un piano, il Peba, per realizzare nuovi interventi sia negli spazi aperti che negli edifici nelle varie zone della città, individuando i bisogni, le opere, condividendo le priorità e avviando una fase partecipata con tutti i portatori di interesse”. L’amministrazione comunale, non appena ottenuti i fondi messi a disposizione dalla Regione Lazio, ha tempestivamente incaricato un ...