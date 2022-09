Sotto scorta

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 20 settembre 2022) Gli juventini per Allegri out Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha lasciato lo stadio della polizia. Al termine della partita persa a Monza con il punteggio di 0:1. Questa misura di sicurezza è stata decisa dalle forze dell'ordine locali in accordo con la juventus in base alle notevoli proteste ed al clima non certo accomodante delle frange più estreme del tifo Juventino e per la gararanzia della sicurezza del tecnico bianconero. Dopo il settimo turno di Serie A, la Juventus è all'ottavo posto in classifica. In precedenza si sono succedute le voci su una probabile successione, al posto di Allegri, di Massimo Carrera o Roberto De Zerbi i quali potrebbero diventare il nuovo allenatore della Juventus.