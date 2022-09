Roma, niente sosta a novembre: prevista una tournée in Giappone (Di martedì 20 settembre 2022) Nessuna pausa per la Roma durante il Mondiale in Qatar previsto tra il 21 novembre e il 18 dicembre. Una delegazione giallorossa infatti è... Leggi su calciomercato (Di martedì 20 settembre 2022) Nessuna pausa per ladurante il Mondiale in Qatar previsto tra il 21e il 18 dicembre. Una delegazione giallorossa infatti è...

Giorgiolaporta : In pieno centro a #Roma i manifesti di #Zingaretti, candidato del #Pd con la #mascherina. Perché non c’è niente di… - le_pasque : @byoblu Niente, maledetti bastardi infami. Anzi, se becco mezzo cameramen su Roma, lo scrivo qua, lo sequestro di ogni suo avere. - g_scotti1612 : @pandolfi_livia @CarloCalenda @Roma_in_Azione @ValentinaGrippo @FlaviaDegreg @RitaIorio15 @GiovaPassal Le prime 9 p… - Terry43887542 : @MercurioPsi @eugenio_patane @iltrenoromalido @roma_mobile @icomei @iencenelli @diarioromano Non fanno niente - PianetaStaff : Focus squalificati: Brozovic, niente Roma. Ecco il verdetto su Di Maria! -