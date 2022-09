Perché la Cina sta accelerendo sull'automazione industriale (Di martedì 20 settembre 2022) AGI - Le spedizioni di robot industriali in Cina nel 2021 sono aumentate del 45% rispetto all'anno precedente, superando le 243 mila unità, su un totale internazionale di 486.800 unità: poco meno della metà di tutte le installazioni di robot industriali pesanti installate nel mondo lo scorso anno sono state cinesi. È quanto risulta dai dati annuali dell'International Federation of Robotics, pubblicati in anteprima dal Wall Street Journal. Parte della spiegazione in questa accelerazione della Cina sul fronte automazione sta, secondo l'analisi del quotidiano, nel ritardo della prevalenza dei robot sulle linee di produzione della seconda economia più grande del mondo rispetto agli Stati Uniti e ai grandi centri manifatturieri come Giappone, Germania e Corea del Sud. Non solo. La corsa all'automazione ... Leggi su agi (Di martedì 20 settembre 2022) AGI - Le spedizioni di robot industriali innel 2021 sono aumentate del 45% rispetto all'anno precedente, superando le 243 mila unità, su un totale internazionale di 486.800 unità: poco meno della metà di tutte le installazioni di robot industriali pesanti installate nel mondo lo scorso anno sono state cinesi. È quanto risulta dai dati annuali dell'International Federation of Robotics, pubblicati in anteprima dal Wall Street Journal. Parte della spiegazione in questa accelerazione dellasul frontesta, secondo l'analisi del quotidiano, nel ritardo della prevalenza dei robote linee di produzione della seconda economia più grande del mondo rispetto agli Stati Uniti e ai grandi centri manifatturieri come Giappone, Germania e Corea del Sud. Non solo. La corsa all'...

