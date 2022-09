Patrizia Rossetti sorprende tutti | le prime confessioni al GF Vip 7

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 20 settembre 2022) Il 19 settembre è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 7. Tra i nuovi ingressi c’è stato anche quello della conduttrice. Fin dai primi momenti, ha dimostrato di sentirsi a suo agio. Non ha avuto alcun problema a interagire con i suoi compagni di avventura e, alla domanda di Ginevra Lamborghini, ha risposto con una sincerità disarmante. Durante la notte, inoltre, ha continuato a parlare della sua vita sentimentale, confrontandosi con Luca Salatino e Antonino Spinalbese. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,si confessa nel cuore della notte: “Sono più esigente” Finalmente, la settima edizione del Grande Fratello Vip ha avuto inizio. Nella serata di ieri sera, i concorrenti hanno avuto ...