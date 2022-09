Pamela Prati doveva sposare Mark Caltagirone ma in realtà aveva un altro uomo? Rivelazione shock (Di martedì 20 settembre 2022) Alfonso Signorini in questi anni in cui ci ha tenuto compagnia con il Grande Fratello VIP ha fatto poche cose sagge, ma quella di riportare Pamela Prati in tv è decisamente una di queste. Non tanto per la Prati di per se, che durerà nella casa del Grande Fratello VIP 7 probabilmente così poco da non dover avere bisogno neppure del cappotto per prendere il taxi. Ma per tutto quello che c’è intorno al suo personaggio. Quel Prati Gate che tanto c’era rimasto sul groppone. Tutta quella curiosità spazzata via dalla pandemia, da due anni e mezzo difficilissimi che non possiamo cancellare e che non dimenticheremo ma che possiamo provare a superare. E vista l’aria di normalità che fortunatamente si respira, e speriamo che sia così anche nei prossimi mesi, la leggerezza di questi temi ( leggeri poi fino a un certo punto perchè ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 settembre 2022) Alfonso Signorini in questi anni in cui ci ha tenuto compagnia con il Grande Fratello VIP ha fatto poche cose sagge, ma quella di riportarein tv è decisamente una di queste. Non tanto per ladi per se, che durerà nella casa del Grande Fratello VIP 7 probabilmente così poco da non dover avere bisogno neppure del cappotto per prendere il taxi. Ma per tutto quello che c’è intorno al suo personaggio. QuelGate che tanto c’era rimasto sul groppone. Tutta quella curiosità spazzata via dalla pandemia, da due anni e mezzo difficilissimi che non possiamo cancellare e che non dimenticheremo ma che possiamo provare a superare. E vista l’aria di normalità che fortunatamente si respira, e speriamo che sia così anche nei prossimi mesi, la leggerezza di questi temi ( leggeri poi fino a un certo punto perchè ...

trash_italiano : Più che l'entrata di Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi al #GFVIP, io ho bisogno di vedere come Barbara parlerà di l… - trash_italiano : Dicembre 2022, Cinecittà La produzione del #GFVIP e Alfonso Signorini decidono di far entrare una nuova concorrent… - trash_italiano : NECESSITO UN PAMELA PRATI VS ELENOIRE FERRUZZI #GFVIP - Sulcigliosenzaf : RT @MedInfinityIT: Quando Pamela Prati ha preso tutti i taxi e a te tocca correre ?? Corri su Mediaset Infinity per rivedere la prima punta… - RadioDueLaghi : A sei anni dalla sua ultima partecipazione, Pamela Prati ha fatto nuovamente il suo ingresso ieri nella casa del GF… -