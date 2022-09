(Di martedì 20 settembre 2022) Stanislavcentrocampista delha parlato dello splendido inizio ine nel campionato diA. Stanislavè il vero cuore del gioco deldi Luciano Spalletti. E pensare che il ds Giuntoli, quando lo aveva acquistato dal Celta Vigo per 20 milioni più bonus nel gennaio del 2020, era stato guardato con sospetto. Rino Gattuso non lo vedeva affatto. Poi qualcosa è cambiato, per fortuna. Non solo per merito di Spalletti, che pure chiaramente ci ha messo del suo dandogli fiducia. È statoa cambiare, anche fisionomia, con quei 7 chili persi nell’estate 2021 che lo hanno reso più scattante – contro il Liverpool ha sprintato fino a 27,7 chilometri orari – senza privarlo della capacità di confrontarsi con chiunque nei contrasti. Non ...

pisto_gol : Nella più bella partita vista sinora, tra le due squadre più forti e più belle, il Napoli batte i Campioni d’Italia… - AlfredoPedulla : A febbraio 2021 #Lobotka era considerato da qualche solone un bidone assoluto, 20 milioni scaraventati nella pattum… - anperillo : Vittoria magnifica che può indirizzare la stagione. Sfida bellissima, agonismo alle stelle. #Napoli che ha giocato… - napolipiucom : Napoli, Lobotka: 'Essere primi in serie A e in Champions è fantastico' #ForzaNapoliSempre - ale_perretta : RT @PensieroInteri1: Comunque l'allenatore Spalletti ha: -Inventato Totti 'Falso 9' -Spostato Pizarro da trequartista a regista -Messo Br… -

Al centro del gioco delche vola in Champions League e in Serie A c'è un regista che sta scalando le classifiche di rendimento del proprio ruolo non solo a livello italiano. Stanislavè uno dei veri ...L'esterno delnon gioca in Nazionale da due anni, ma le ottime partite in azzurro potrebbero ... Resteranno invece a Castelvolturno, Kvaratskhelia e Osimhen oltre a Di Lorenzo, Politano e ...Il giornalista Rai Francesco Repice è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show': " Saranno mesi difficili per la Nazionale, lo ha detto anche Mancini. La Nat ...Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato dal ritiro della sua nazionale, la Slovacchia: Sto bene, niente di nuovo per me. E’ fantastico essere in testa in Europa e in campionato.