Napoli, infortunio Osimhen: c’è la possibile data del rientro. Le ultime (Di martedì 20 settembre 2022) Osimhen è ancora alle prese con un infortunio muscolare, ma spunta la possibile data per il rientro dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen è ancora alle prese con l’infortunio muscolare patito nella partita contro il Liverpool, ma potrebbe presto tornare in campo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il nigeriano potrebbe giocare una manciata di minuti il 4 ottobre nel match di Champions League contro l’Ajax per poi tornare a piena disposizione il 9 ottobre in casa della Cremonese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022)è ancora alle prese con unmuscolare, ma spunta laper ildell’attaccante delVictorè ancora alle prese con l’muscolare patito nella partita contro il Liverpool, ma potrebbe presto tornare in campo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il nigeriano potrebbe giocare una manciata di minuti il 4 ottobre nel match di Champions League contro l’Ajax per poi tornare a piena disposizione il 9 ottobre in casa della Cremonese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : .@sscnapoli, #Politano lascia il ritiro degli @Azzurri per un problema alla caviglia - iINSIDER_ : IL VECCHIO FIGLIOCCIO DI SPALLETTI era: Miralem #Pjanic ebbene si in tanti l’avete indovinato, il #Napoli sotto ric… - sportli26181512 : Milan, stiramento per Theo Hernandez: verrà rivalutato tra una settimana: Il terzino sinistro francese nel corso de… - sportli26181512 : Infortunio Theo: il Milan spera di riaverlo a disposizione per Chelsea e Juventus: Theo Hernandez si è sottoposto o… - NapoliAddict : Torino, infortunio per il titolare di Juric: a rischio per il Napoli #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Spaz… -