LIVE Canottaggio, Mondiali 2022 in DIRETTA: Rodini-Cesarini avanti col brivido! Perini e quattro con misto ok nel paracanottaggio (Di martedì 20 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.08: Al via nella preliminary race dell’otto femminile Usa, Cina, Australia, Romania, Canada, Olanda 13.07: Il Canada si aggiudica la seconda batteria di ripescaggio e sarà in finale nell’otto 13.01: Al via nella seconda batteria dell’otto Australia, Canada, Germania, Olanda e Repubblica Ceca 13.00: La Gran Bretagna resiste al ritorno della Romania che chiude seconda, terza Usa, quarta l’Italia che dunque andrà ai ripescaggi 12.57: A metà gara Gran Bretagna, Romania, Usa, Italia 12.55: C’è l’Italia al via della prima batteria dell’otto maschile. L’equipaggio azzurro è composto da Alfonso Scalzone, Matteo Castaldo, Emanuele Gaetani Liseo, Giovanni Abagnale, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino, Leonardo Pietra Caprina, Enrico D’aniello. Le avversarie: Ucraina, Cina, Gran Bretagna, Romania e Usa. ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.08: Al via nella preliminary race dell’otto femminile Usa, Cina, Australia, Romania, Canada, Olanda 13.07: Il Canada si aggiudica la seconda batteria di ripescaggio e sarà in finale nell’otto 13.01: Al via nella seconda batteria dell’otto Australia, Canada, Germania, Olanda e Repubblica Ceca 13.00: La Gran Bretagna resiste al ritorno della Romania che chiude seconda, terza Usa, quarta l’Italia che dunque andrà ai ripescaggi 12.57: A metà gara Gran Bretagna, Romania, Usa, Italia 12.55: C’è l’Italia al via della prima batteria dell’otto maschile. L’equipaggio azzurro è composto da Alfonso Scalzone, Matteo Castaldo, Emanuele Gaetani Liseo, Giovanni Abagnale, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino, Leonardo Pietra Caprina, Enrico D’aniello. Le avversarie: Ucraina, Cina, Gran Bretagna, Romania e Usa. ...

