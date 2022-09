Inzaghi: 'L'Inter è con me'. Altrimenti appenderebbe qualcuno al muro come fece alla Lazio (Di martedì 20 settembre 2022) Altra "non Intervista" di un allenatore in crisi. Tre giorni dopo la chiacchierata informale dello juventino Massimiliano Allegri... Leggi su calciomercato (Di martedì 20 settembre 2022) Altra "nonvista" di un allenatore in crisi. Tre giorni dopo la chiacchierata informale dello juventino Massimiliano Allegri...

pisto_gol : L’#Inter di #Conte poteva non piacere, ma sapeva sempre cosa fare e come farlo.Quella di #Inzaghi è esattamente il… - FBiasin : L’#Inter di #Inzaghi ha dimostrato di saper giocare un calcio di alto livello. Se non lo avessimo visto sarebbe sc… - pisto_gol : L’eventuale esonero di #Allegri costerebbe alla #Juventus 36 mln€ lordi mentre quello di #Inzaghi costerebbe all’… - cmdotcom : #Inzaghi: 'L'#Inter è con me'. Altrimenti appenderebbe qualcuno al muro come fece alla #Lazio - fcin1908it : Via Perisic e niente Lukaku, serve tempo. Dirigenza vicina a Inzaghi, Marotta sa che… -