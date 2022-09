Inter | Asllani | “Sono arrivato in una grande squadra a venti anni | è normale giocare poco”

(Di martedì 20 settembre 2022) Il centrocampista dell’, Kristjan, nel corso di una conferenza stampa dal ritiro della sua Albania, ha commentato il suo primo periodo con la maglia nerazzurra: “in unamolto forte a, èche abbia giocatofinora. Nel mio ruolo gioca un calciatore fortissimo come Brozovic e sto imparando tanto da lui, bisogna avere pazienza. Rispetto all’Empoli avverto maggiore pressione, ma per me non è un problema,abituato. Adesso è il momento di pensare alla Nazionale, vedremo cosa accadrà quanto tornerò in Italia. Mi alleno come un professionista, arriverà il mio momento”. SportFace.

FcInterNewsit : Asllani: 'L'Inter e Brozovic sono forti, è normale che non abbia giocato. Devo avere pazienza, darò il massimo' - Inter : A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 32 Di… - Inter : A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 10 Lautaro, 12 Bellanova, 14 Asllani, 20 Calhano… - simosku : @Marcoleeeno + quello su Asllani + quello su Handanovic ahahah e son già 3 a tema Inter. Poi va bhe giocava il nila… - Marcell78225090 : RT @marifcinter: #Inter, #Asllani: “Gioco poco? Normale, ho 20 anni e devo avere pazienza. Brozovic…” -

Il mediano dell'Kristjan, arrivato in estate dall'Empoli col compito di essere il vice - Brozovic, ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro della nazionale albanese. In questa occasione ...In estate, per fargli tirare il fiato è arrivato dall'Empoli Kristjan: finora ha trovato ... al croato toccherà un riposo forzato dopo la sosta, prima di tornare a far correre l'Intervenuto dal ritiro dell'Albania, Kristjan Asllani ha parlato del poco impiego in questo inizio di stagione nell'undici titolare ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...