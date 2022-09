F1 | le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Italia 2022

(Di martedì 20 settembre 2022) Leil Gran Premio di, il sedicesimo appuntamento del Mondiale di F1. Sul circuito di Monza, vince Max Verstappen che allunga ulteriormente in classifica. Leclerc conquista nuovamente il secondo posto in solitaria, Russell invece guadagna qualche punto su Sainz. Scopriamo anche la classifica. ORDINE DI ARRIVO LA CLASSIFICAAGGIORNATA Max Verstappen 335 Charles Leclerc 219 Sergio Perez 210 George Russell 203 Carlos Sainz 187 Lewis Hamilton 168 Lando Norris 88 Esteban Ocon 66 Fernando Alonso 59 Valtteri Bottas 46 Kevin Magnussen 22 Pierre Gasly 22 Sebastian Vettel 20 Daniel Ricciardo 19 Mick Schumacher 12 Yuki ...

Enea Bastianini ha vinto il GP d'Aragona ad Alcañiz - quindicesima tappa della MotoGP 2022 - beffando Francesco Bagnaia all'ultimo giro: dietro ai dueDucati si è piazzato Aleix Espargaró con la Aprilia .... ore 14.10 VEDI ANCHE MotoGP 2022: classificae costruttori MotoGP Aragona 2022, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW Calendario MotoGP 2022: circuiti, date, risultati, test Pos Pilota Naz Moto ...MotoGP: La stagione 2022 di Morbidelli è stata caratterizzata da una mancanza cronica di prestazioni con la Yamaha M1 e il GP di Aragon non ha certo fatto eccezione. Proprio su questa pista, nel 2020, ...Tanti i miglioramenti e i progressi in F1 per il giovane Schumacher, secondo l'opinione di Timo Glock. Ma il suo futuro è ancora incerto.