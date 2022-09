Cilento e “malaviabilità” le vuote promesse del Pd da Cerretani a Mutalipassi

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 20 settembre 2022) di Arturo Calabrese La campagna elettorale in corso sta avendo al centro anche la viabilità. Da ogni parte, arrivano proclami e grandi ragionamenti di nuove strade, finanziamenti e di risoluzione dei problemi. Il, si sa, soffre di “” e gran parte di essa è imputabile alla Provincia di Salerno guidata dal presidente Michele Strianese e rappresentata, a livello strettamente locale, dal prode consigliere Luca. Quest’ultimo è tra i più attivi sui social network dove molto spesso delizia gli internauti esplicando loro i suoi impegni della giornata passata, tra riunioni politiche a sostegno del Partito Democratico e intense serate in compagnia del candidato, nonché indagato per evasione fiscale e truffa aggravata allo Stato, della Lega a Napoli Vincenzo Pepe. Negli ultimi mesi, inoltre, sono state ben due le ...