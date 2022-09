Attenzione a come affronti l’inverno | In arrivo multe salatissime per il riscaldamento domestico (Di martedì 20 settembre 2022) La recente crisi energetica ha sta riportando conseguenze gravi sull’economia domestica. Ecco i nuovi divieti che spaventano la popolazione Molte le regioni che, per limitare l’inquinamento atmosferico, hanno vietato l’utilizzo di camini e stufe, per i trasgressori multe fino a 5000 euro. multe per il riscaldamento (fonte web)Diversi cittadini si ritrovano quindi a non poter usare a casa propria gli impianti, pagati a caro prezzo quando installati. Il divieto riguarda camini e stufe solo in particolari casi e per determinate tipologie di impianto. Il divieto regionale La crisi energetica scatenata dalla guerra in Ucraina e il conseguente aumento record delle bollette di luce e gas ha portato più famiglie a optare per metodi di riscaldamento alternativi in vista dell’imminente inverno. Tra questi ... Leggi su topicnews (Di martedì 20 settembre 2022) La recente crisi energetica ha sta riportando conseguenze gravi sull’economia domestica. Ecco i nuovi divieti che spaventano la popolazione Molte le regioni che, per limitare l’inquinamento atmosferico, hanno vietato l’utilizzo di camini e stufe, per i trasgressorifino a 5000 euro.per il(fonte web)Diversi cittadini si ritrovano quindi a non poter usare a casa propria gli impianti, pagati a caro prezzo quando installati. Il divieto riguarda camini e stufe solo in particolari casi e per determinate tipologie di impianto. Il divieto regionale La crisi energetica scatenata dalla guerra in Ucraina e il conseguente aumento record delle bollette di luce e gas ha portato più famiglie a optare per metodi dialternativi in vista dell’imminente inverno. Tra questi ...

CarloCalenda : Oggi alla CNA. Non mi sentirete mai fare promesse alla “vogliamo bene alla mamma”. Faremo come per Impresa 4.0: asc… - Gio53272615 : RT @BillySignal: @lvogruppo C'è imbarazzo di scelta..??Poi fate attenzione di come sono presentati questi elementi come fossero una vera ecc… - valeriopel : @stefanoepifani Vietare i cell a docenti e ragazzi per far cosa? L’attenzione? Di chi a cosa? Comunque in Italia le… - Raziel_cosi : RT @Tagota14: Mi sento come il disordine delle cose ammassate tra i ricordi Ardono forte e premono sulla pelle come chiodi fissi senza tor… - _manu_InTheEnd : RT @Tagota14: Mi sento come il disordine delle cose ammassate tra i ricordi Ardono forte e premono sulla pelle come chiodi fissi senza tor… -