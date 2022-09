Anche Gerry Scotti indagato per diffamazione contro Claudio Baglioni (Di martedì 20 settembre 2022) Dopo Antonio Ricci, Enzo Iacchetti, Ezio Greggio e il “Mago Casanova” (all’anagrafe Antonio Montanari), Anche Gerry Scotti è stato iscritto nel registro degli indagati del Tribunale di Monza Anche il noto conduttore televisivo Gerry Scotti. L’accusa è quella mossa da Claudio Baglioni nei confronti della trasmissione satirica di Canale 5 – Striscia la Notizia – che aveva messo a disposizione sul proprio sito un libro – in formato digitale – in cui si il cantautore romano veniva “accusato” di plagio: avrebbe copiato alcuni versi da poeti e letterati. Gerry Scotti accusato (insieme a Striscia) di diffamazione contro Claudio Baglioni L’indagine, dunque, si ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Dopo Antonio Ricci, Enzo Iacchetti, Ezio Greggio e il “Mago Casanova” (all’anagrafe Antonio Montanari),è stato iscritto nel registro degli indagati del Tribunale di Monzail noto conduttore televisivo. L’accusa è quella mossa danei confronti della trasmissione satirica di Canale 5 – Striscia la Notizia – che aveva messo a disposizione sul proprio sito un libro – in formato digitale – in cui si il cantautore romano veniva “accusato” di plagio: avrebbe copiato alcuni versi da poeti e letterati.accusato (insieme a Striscia) diL’indagine, dunque, si ...

