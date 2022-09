Udinese, ladri in casa di Arslan mentre segnava all'Inter: bottino 12mila euro (Di lunedì 19 settembre 2022) Gol e vittoria contro l'Inter, con l'Udinese che centra il quinto successo di fila ed è ad un punto dalle due squadre in vetta alla classifica, Napoli e Atalanta. Insomma, le premesse per una domenica ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 19 settembre 2022) Gol e vittoria contro l', con l'che centra il quinto successo di fila ed è ad un punto dalle due squadre in vetta alla classifica, Napoli e Atalanta. Insomma, le premesse per una domenica ...

