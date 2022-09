Testa di maiale su una picca: deturpata la stele per Calabresi (Di lunedì 19 settembre 2022) Testa di maiale ritrovata a Milano nei pressi della stele che ricorda l'omicidio del commissario Calabresi, ucciso dai terroristi di Lotta Continua nel 1972. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista Leggi su ilgiornale (Di lunedì 19 settembre 2022)diritrovata a Milano nei pressi dellache ricorda l'omicidio del commissario, ucciso dai terroristi di Lotta Continua nel 1972. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista

