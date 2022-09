Sicilia, sono 264 i vincitori di concorso per i Centri per l'impiego. Beni confiscati, i dati sul sito della Regione (Di lunedì 19 settembre 2022) = '1663564825' AND banner sld = 'marsala' AND banner tld = 'it' AND (portale = '1') ORDER BY RAND();... Saranno pubblicati, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie ... Leggi su tp24 (Di lunedì 19 settembre 2022) = '1663564825' AND banner sld = 'marsala' AND banner tld = 'it' AND (portale = '1') ORDER BY RAND();... Saranno pubblicati, per estratto, sulla Gazzetta Ufficialena - Serie ...

Tg3web : Ancora un naufragio di migranti questa volta al largo di Malta. Almeno 33 vittime. Solo l'ultima tragedia in un Med… - ManlioOrioli : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Matteo #Renzi: 'Il reddito di cittadinanza non tira fuori dalla povertà, serve il lavoro. La Sicilia non cr… - Gabriele885 : RT @GinoDisera: Grazie Conte che a noi siciliani ci fai passare per.mafiosi che aggrediscono chi non la pensa come te. vai in giro coi magi… - MgraziaT : RT @Franco32656300: Prima di votare pensate bene a chi volete dare il vostro voto e chi volete far eleggere. E controllate che il candidato… - alessperu : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Matteo #Renzi: 'Il reddito di cittadinanza non tira fuori dalla povertà, serve il lavoro. La Sicilia non cr… -