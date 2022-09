San Gennaro 2022 | dove vedere il prodigio del sangue in diretta e streaming

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 19 settembre 2022)inildelin virtù della festa di Sana Napoli. Oggi è una giornata di festa per tutta Napoli, visto che si festeggia San, santo patrono della città. Come ogni anno si cercherà di assistere al miracolo. Tutti i dettagli sulla festività partenopea (via Ansa Foto)Non tramonta mai il fascino della festività di San, venerato dai napoletani da ben 17 secoli. La venerazione del santo è molto antica, magnanimo e amato dalla Chiesa cattolica e da quella ortodossa, che almeno tre volte l’anno tiene il mondo col fiato sospeso con la “trasmutazione” deldella reliquia, che da solido diventa liquido. In molti si sono chiesti se si ...