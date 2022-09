Quando giocare bene non vuol dire per forza vincere! (Di lunedì 19 settembre 2022) Milan-Napoli, guai a chiamarla già sfida scudetto, guai a ritenerla già decisiva, ma guai soprattutto a sottovalutare l’impegno. Queste le raccomandazioni di entrambi gli allenatori, consapevoli che si tratta di uno scontro diretto ma coscienti del fatto che non ottenere punti in questa gara non vuol dire quasi nulla ai fini della classifica, ma che significa tantissimo invece per il morale, soprattutto prima della sosta che arriva nel momento migliore di entrambe le squadre. Il Milan gioca meglio, crea di più davanti al suo pubblico e non merita certamente di uscire dal campo sconfitto, nel calcio però si sa, vince chi fa più gol. giocare bene, imporsi sull’avversario, dominare gran parte della gara molto spesso non basta, il Napoli ne è l’esempio più lampante degli ultimi anni. Gli azzurri non ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 19 settembre 2022) Milan-Napoli, guai a chiamarla già sfida scudetto, guai a ritenerla già decisiva, ma guai soprattutto a sottovalutare l’impegno. Queste le raccomandazioni di entrambi gli allenatori, consapevoli che si tratta di uno scontrotto ma coscienti del fatto che non ottenere punti in questa gara nonquasi nulla ai fini della classifica, ma che significa tantissimo invece per il morale, soprattutto prima della sosta che arriva nel momento migliore di entrambe le squadre. Il Milan gioca meglio, crea di più davanti al suo pubblico e non merita certamente di uscire dal campo sconfitto, nel calcio però si sa, vince chi fa più gol., imporsi sull’avversario, dominare gran parte della gara molto spesso non basta, il Napoli ne è l’esempio più lampante degli ultimi anni. Gli azzurri non ...

