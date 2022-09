Pontida, militanti cubane anticomuniste allontanate dal raduno della Lega: “Tornate a casa vostra” | VIDEO (Di lunedì 19 settembre 2022) Pontida, militanti cubane anticomuniste allontanate dal raduno della Lega Due militanti anticomuniste cubane sono state allontanate dal raduno della Lega a Pontida perché scambiate per contestatrici. Le due si trovavano sotto al palco, durante i saluti iniziali del leader del Carroccio, Matteo Salvini, quando sono state allontanate dai militanti leghisti perché scambiate per comuniste. Alle due è stato anche strappato uno striscione al grido di “Tornatevene a Cuba”. Leggi su tpi (Di lunedì 19 settembre 2022)dalDuesono statedalperché scambiate per contestatrici. Le due si trovavano sotto al palco, durante i saluti iniziali del leader del Carroccio, Matteo Salvini, quando sono statedaileghisti perché scambiate per comuniste. Alle due è stato anche strappato uno striscione al grido di “vene a Cuba”.

petergomezblog : Pontida, militanti cubane anticomuniste scambiate per contestatrici di Salvini: i leghisti strappano loro il cartel… - fattoquotidiano : Lega, a Pontida i militanti ascoltano Salvini ma sono rassegnati: “Meloni ci doppia”, “troppe cose non vanno nel pa… - ignaziocorrao : E nulla...oramai lo ripeto ad oltranza: serve aggiungere altro? #Pontida #18Settembre - pennadoca : RT @confundustria: Pontida, militanti cubane anticomuniste scambiate per contestatrici: i leghisti strappano loro il cartello e dicono “tor… - Debaser731 : RT @parlosoloperme: A Pontida, militanti cubane anticomuniste scese in piazza al fianco dei leghisti sono state da questi ultimi aggredite… -