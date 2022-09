No! Gli studenti fuorisede in Italia non sono 5 milioni (Di lunedì 19 settembre 2022) Il 19 settembre la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini, passata a luglio da Forza Italia ad Azione, ha scritto su Twitter che in Italia gli studenti fuorisede «sono 5 milioni». «Consentire loro di votare senza obbligo di rientro è una priorità», ha aggiunto Gelmini. «La politica torni ad occuparsi dei giovani, che non significa farlo con slogan o qualche siparietto su TikTok». Abbiamo verificato e il numero indicato dalla ministra è sbagliato. La versione originale di questo articolo è stata pubblicata il 19 settembre 2022 sul sito di Pagella Politica. Clicca qui per scoprire tutti i fact-checking, divisi per politici e partiti. Per chi ha fretta: Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, ha pubblicato un tweet in ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 settembre 2022) Il 19 settembre la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini, passata a luglio da Forzaad Azione, ha scritto su Twitter che ingli». «Consentire loro di votare senza obbligo di rientro è una priorità», ha aggiunto Gelmini. «La politica torni ad occuparsi dei giovani, che non significa farlo con slogan o qualche siparietto su TikTok». Abbiamo verificato e il numero indicato dalla ministra è sbagliato. La versione originale di questo articolo è stata pubblicata il 19 settembre 2022 sul sito di Pagella Politica. Clicca qui per scoprire tutti i fact-checking, divisi per politici e partiti. Per chi ha fretta: Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, ha pubblicato un tweet in ...

