Monopattino elettrico si scontra con un furgone a Melegnano: 50enne in ospedale (Di lunedì 19 settembre 2022) Le condizioni dell’uomo non sono gravi. Lo scontro è avvenuto tra la Binasca e la via Emilia, ma sulle provinciali questi mezzi possono circolare solo sulle piste ciclabili Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 19 settembre 2022) Le condizioni dell’uomo non sono gravi. Lo scontro è avvenuto tra la Binasca e la via Emilia, ma sulle provinciali questi mezzi possono circolare solo sulle piste ciclabili

ArenaHomeDesign : ?? Acquista subito una CAMERETTA COMPLETA e ti regaliamo un MONOPATTINO ELETTRICO MI 3. ?? ?? ?? Contattaci tramite W… - BobMod3 : @EnricoLetta @OlafScholz …praticamente un viaggio andato a vuoto! Una curiosità sei andato in treno, auto, con il m… - EverDreamerMike : @PoliticaPerJedi Guarda che i poveracci il furgone elettrico mica possono permetterselo. E molti, probabilmente, ne… - Marco27265 : @PaoloRonk Poi sai Don Conte per spostarsi usa il monopattino elettrico!!! - sagirsabes : sono andata per la prima volta a Roma. Ho provato per la prima volta il monopattino elettrico. Ho sbandato e sono… -