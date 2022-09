Mazda MX-5 - Il raduno a Modena è da Guinness (Di lunedì 19 settembre 2022) Oltre 1.500 partecipanti da ogni regione d'Italia, ma anche da Paesi limitrofi, hanno scritto una nuova pagina di quello che è il grande libro della passione per la Mazda MX-5. La spider giapponese conta un'enorme community di fedeli proprietari che, chiamati a raccolta dalla divisione italiana della Mazda, non ha fatto mancare la sua presenza, ieri, all'autodromo di Modena al raduno dei Record. L'obiettivo dell'evento era battere il record stabilito nel 2013 da un raduno olandese, ma sopratutto passare un'intera giornata all'insegna del culto della Miata con ospiti d'eccezione e la possibilità di mettere alla prova le qualità dinamiche della MX-5 tra i cordoli della pista. Da Guinness. Conquistare il Guinness World Record non è stata cosa semplice, nonostante ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 19 settembre 2022) Oltre 1.500 partecipanti da ogni regione d'Italia, ma anche da Paesi limitrofi, hanno scritto una nuova pagina di quello che è il grande libro della passione per laMX-5. La spider giapponese conta un'enorme community di fedeli proprietari che, chiamati a raccolta dalla divisione italiana della, non ha fatto mancare la sua presenza, ieri, all'autodromo dialdei Record. L'obiettivo dell'evento era battere il record stabilito nel 2013 da unolandese, ma sopratutto passare un'intera giornata all'insegna del culto della Miata con ospiti d'eccezione e la possibilità di mettere alla prova le qualità dinamiche della MX-5 tra i cordoli della pista. Da. Conquistare ilWorld Record non è stata cosa semplice, nonostante ...

AUTOilmensile : Presentata al raduno dei record del modello, è votata al massimo piacere di guida ?? #auto #mazda #miata - telodogratis : Raduno Mazda MX-5 da record a Modena. Una grande festa per gli amanti dei motori - HDblog : Raduno Mazda MX-5 da record a Modena. Una grande festa per gli amanti dei motori - gigibeltrame : Raduno Mazda MX-5 da record a Modena. Una grande festa per gli amanti dei motori #digilosofia… - zazoomblog : Mazda MX - 5 raduno da Guinness World Record per la spider più amata - #Mazda #raduno #Guinness #World -