Mamma e bimba 5 anni perdono sentiero, trovate sane e salve (Di lunedì 19 settembre 2022) Sono state ritrovate sane e salve intorno alle 4.30 la donna di 42 anni di Spoltore (Pescara) e sua figlia di 5 anni disperse da ieri pomeriggio sulla Maiella, nella valle dell'Orfento, nel territorio ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) Sono state riintorno alle 4.30 la donna di 42di Spoltore (Pescara) e sua figlia di 5disperse da ieri pomeriggio sulla Maiella, nella valle dell'Orfento, nel territorio ...

