La Juve non c'è più, Monza fa festa al Max - Sport - quotidiano.net (Di lunedì 19 settembre 2022) La delusione di Dusan Vlahovic, 22 anni, a secco anche ieri, e sullo sfondo l'esultanza del Monza. La Juventus ha vinto solo due delle sette partite di campionato giocate, i brianzoli hanno invece ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) La delusione di Dusan Vlahovic, 22 anni, a secco anche ieri, e sullo sfondo l'esultanza del. Lantus ha vinto solo due delle sette partite di campionato giocate, i brianzoli hanno invece ...

EzioGreggio : La @juventusfc è in una crisi epocale: ai tifosi non resta che stare vicina alla squadra. L’elenco dei problemi vie… - GiovaAlbanese : È notte fonda per la #Juve. Ed è evidente che il problema non sia solo uno e di uno solo, ma tanti e di tutti. È ar… - pisto_gol : Il #Monza che batte la #Juve dominando nel gioco, e con #Rovella-di proprietà della Juventus- migliore in campo, è… - TUTTOJUVE_COM : Criscitiello su Tmw: “Dentro la crisi della Juve: Allegri colpevole ma Agnelli il principale responsabile. Nedved e… - Marco_Roger10 : RT @Marco_Roger10: Sensazione mia, magari sbagliata. I giovani di questa Juve (de Ligt Chiesa Loca Vlahovic ecc) sono molto molto diversi… -