Italia-Inghilterra in tv | orario e diretta streaming amichevole Under 21 2022

Allo stadio "Adriatico-Giovanni Cornacchia" di Pescara la Nazionale Italiana Under 21 di Paolo Nicolato affronterà l'Inghilterra in un match amichevole per inaugurare la nuova stagione dopo essersi qualificata ai prossimi Campionati Europei di categoria. L'appuntamento è per giovedì 22 settembre alle ore 17.15. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e in streaming su Rai Play.

