Giornalisti minacciati: vertice Fnsi, Ast e Odg a Firenze. Tutti parte civile al processo per le molestie a Greta Beccaglia (Di lunedì 19 settembre 2022) La preoccupante situazione dei Giornalisti in Toscana, regione che figura al terzo posto nella graduatoria dell'Osservatorio del ministero dell'Interno per aggressioni, minacce e insulti a chi fa informazione, è stata al centro di un incontro svoltosi oggi a Firenze tra il presidente del consiglio nazionale della Federazione della Stampa, Giuseppe Giulietti, il presidente dell'Associazione Stampa Toscana, Sandro Bennucci e il presidente del consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana, Giampaolo Marchini L'articolo proviene da Firenze Post.

