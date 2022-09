Gf Vip, Signorini lancia una frecciatina in diretta ad Adriana Volpe: lei lo ignora, poi pubblica un post (Di lunedì 19 settembre 2022) La prima puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 19 settembre parte già con una piccola polemica. In studio Signorini prima di salutare Sonia Bruganelli e Orietta Berti lancia... Leggi su leggo (Di lunedì 19 settembre 2022) La prima puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 19 settembre parte già con una piccola polemica. In studioprima di salutare Sonia Bruganelli e Orietta Berti...

Manu777711 : Signorini già stai confondendo i nomi dei pseudo vip #GFVIP - telodogratis : Alfonso Signorini e Orietta Berti cantano insieme e danno il via al Grande Fratello Vip - AngeloA76044760 : @GFVIP_Official Finora gli unici vip sono:Signorini e Orietta - VicolodelleNews : Prende il via il #GfVip 7 e Alfonso Signorini lancia due belle frecciatine velenose a... - Il Vicolo delle News Il… - AleSteShock : Leggo che dicono le foto delle vecchie edizioni fa cimitero, no sono i concorrenti di queste edizioni da dopo la Bl… -