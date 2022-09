Extra Cuoca 2022, prorogate al 29 settembre le iscrizioni alla 2a edizione del concorso (Di lunedì 19 settembre 2022) PERUGIA – È stata prorogata a giovedì 29 settembre la scadenza per le iscrizioni alla seconda edizione di “Extra Cuoca”, il concorso nazionale ideato per promuovere le cuoche professioniste che operano in Italia valorizzando le caratteristiche di qualità e il ruolo in cucina dell’olio Extra vergine d’oliva. Promosso dal Comitato di Coordinamento del Premio Ercole Olivario e dall’Associazione Nazionale Donne dell’Olio, con la collaborazione di Lady Chef (Dipartimento femminile della FIC – Federazione Italiana Cuochi), il concorso intende esaltare le competenze e il talento creativo delle cuoche professioniste, che operino o abbiano operato per almeno tre anni in “strutture ristorative” in Italia o come chef a domicilio, impegnandole ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 19 settembre 2022) PERUGIA – È stata prorogata a giovedì 29la scadenza per lesecondadi “”, ilnazionale ideato per promuovere le cuoche professioniste che operano in Italia valorizzando le caratteristiche di qualità e il ruolo in cucina dell’oliovergine d’oliva. Promosso dal Comitato di Coordinamento del Premio Ercole Olivario e dall’Associazione Nazionale Donne dell’Olio, con la collaborazione di Lady Chef (Dipartimento femminile della FIC – Federazione Italiana Cuochi), ilintende esaltare le competenze e il talento creativo delle cuoche professioniste, che operino o abbiano operato per almeno tre anni in “strutture ristorative” in Italia o come chef a domicilio, impegnandole ...

