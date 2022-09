Emma Marrone | il messaggio al padre in occasione del suo compleanno

(Di lunedì 19 settembre 2022) A pochi giorni dalla sua scomparsa,ha voluto ricordare papà Rosario indel suo. “Auguri Vecchio lupo” ha scritto l’ex di Amici su Instagram, pubblicando a corredo della dedica una foto assieme ale poi lo scatto della sua mano che fa il gesto delle corna. Rosarioavrebbe compiuto 67 anni. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Pier Silvio Berlusconi è già nonno: chi è la sua prima figlia, che ha trent’anni Pier Silvio Berlusconi è già nonno: chi è la sua prima figlia, che ha trent’anni Non tutti sanno che il figlio di Silvio Berlusconi nel 1990 è diventato papà per la prima volta di una bimba avuta dall'ex compagna ...

0mYHDZalkovGNdT : RT @linailygregorio: “Amami, dopo di noi c’è solo il vento e porta via l’amore e tutto quello che resta sono sogni incollati fino a dentro… - incognivalse : @_fabiogoz ascolti Emma marrone e parli - lenatav_ : quindi quando tolgono il diritto di parola a emma marrone? - gobbi_sonia : RT @soft_amoroso: All'interno della scuola sono passati,e passeranno moltissimi talenti,ma le artiste che hanno fatto la storia di amici so… - turabi95890077 : RT @linailygregorio: “Amami, dopo di noi c’è solo il vento e porta via l’amore e tutto quello che resta sono sogni incollati fino a dentro… -

, post commovente per il compleanno del papà: 'Mi manchi come l'aria' Grande Fratello Vip, le parole di Sophie Codegoni ai nuovi concorrenti: 'Sarà un viaggio indelebile che porterete ...Ma alle provocazioni dirispondiamo con i fatti, da decenni, da quando - proseguono Magi e Manzi - nel 1975Bonino, ricercata per procurato aborto, si consegnò ai carabinieri a Bra, all'...È iniziato il conto alla rovescia: fra poche ore ricomincerà il Grande Fratello Vip e l'in bocca al lupo ai nuovi concorrenti della settima edizione è d'obbligo.L'accusa di Riccardo Magi, candidato al collegio uninominale Torino 1 per la coalizione di centrosinistra, e Silvja Manzi, candidata nei collegi plurinominali di Piemonte 1 per la lista +Europa con Em ...