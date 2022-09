Dopo più di vent’anni, EVGA chiude la collaborazione con Nvidia ed abbandona il mercato delle schede video (Di lunedì 19 settembre 2022) Il produttore americano, leader nel mercato nord-americano, ha annunciato nelle scorse ore l’uscita dal mercato delle schede video. Stop alla collaborazione con Nvidia e a tutti i progetti futuri. A prima vista il problema sembra legato ai margini bassi, ma potrebbe esserci dell’altro ... Leggi su dday (Di lunedì 19 settembre 2022) Il produttore americano, leader nelnord-americano, ha annunciato nelle scorse ore l’uscita dal. Stop allacone a tutti i progetti futuri. A prima vista il problema sembra legato ai margini bassi, ma potrebbe esserci dell’altro ...

