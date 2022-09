Dal complottismo virtuale alle braccia tese ai comizi di Trump

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 19 settembre 2022) Sabato 16 settembre a Youngstown nello stato dell’Ohio, l’ex Presidente degli Stati Uniti Donaldha partecipato a una manifestazione organizzata con lo scopo di rafforzare la posizione del candidato repubblicano al Senato, JD Vance. In un determinato momento delle quasi due ore dio di, dall’impianto audio del centro congressi ha cominciato a essere trasmessa una musica di sottofondo con lo scopo enfatizzare i passaggi più drammatici del discorso in cui si evidenziava il declino del paese nel corso degli anni. Musica già utilizzata in passato e che ad agosto alcune testate giornalistiche ricondussero a un brano pubblicato su Youtube da un certo “Richard Feelgood” dal titolo Wwg1wga, acronimo di “Where We Go One We Go All” (dove andiamo uno andiamo tutti) utilizzato dagli adepti del movimento complottistico QAnon. ...