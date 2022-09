Blanco | Panico sul palco, interrompe l’esibizione tra lo shock generale [VIDEO] (Di lunedì 19 settembre 2022) Il giovane performer Blanco semina lo spavento tra i fan durante uno show: preoccupazione alle stelle per il vincitore di Sanremo. Blanco (fonte instagram)Raramente le kermesse storiche come il prestigioso Festival di Sanremo riescono a catturare l’attenzione dei più giovani. Nonostante la conduzione spumeggiante del navigato Amadeus, e il forte impatto mediatico, il festival della canzone italiana ha goduto di rinnovato lustro grazie alla partecipazione di band come i Maneskin, e interpreti come Blanco e Mahmood. Se la rock band di “Zitti e buoni” ha conquistato in seguito anche il pubblico dell’Eurovision Song Contest, i performer di “Brividi” non han goduto di altrettanta fortuna. Dopo la vittoria al 75esimo Festival di Sanremo, infatti, il duo ha ottenuto un riscontro tiepido alla manifestazione internazionale ambientata a Torino. ... Leggi su specialmag (Di lunedì 19 settembre 2022) Il giovane performersemina lo spavento tra i fan durante uno show: preoccupazione alle stelle per il vincitore di Sanremo.(fonte instagram)Raramente le kermesse storiche come il prestigioso Festival di Sanremo riescono a catturare l’attenzione dei più giovani. Nonostante la conduzione spumeggiante del navigato Amadeus, e il forte impatto mediatico, il festival della canzone italiana ha goduto di rinnovato lustro grazie alla partecipazione di band come i Maneskin, e interpreti comee Mahmood. Se la rock band di “Zitti e buoni” ha conquistato in seguito anche il pubblico dell’Eurovision Song Contest, i performer di “Brividi” non han goduto di altrettanta fortuna. Dopo la vittoria al 75esimo Festival di Sanremo, infatti, il duo ha ottenuto un riscontro tiepido alla manifestazione internazionale ambientata a Torino. ...

IlContiAndrea : Ma quelli che ironizzano sul malore di #Blanco? Ha avuto una fitta al cuore, ha sospeso il concerto 15 minuti per… - Federic65266987 : #Blanco ha avuto un attacco di panico,forse ha capito di essere un miracolato raccomandato senza talento che tutti… - gius_varo : RT @IlContiAndrea: Ma quelli che ironizzano sul malore di #Blanco? Ha avuto una fitta al cuore, ha sospeso il concerto 15 minuti per ripre… - sorridiloulou : RT @IlContiAndrea: Ma quelli che ironizzano sul malore di #Blanco? Ha avuto una fitta al cuore, ha sospeso il concerto 15 minuti per ripre… - MiriamPau3 : RT @IlContiAndrea: Ma quelli che ironizzano sul malore di #Blanco? Ha avuto una fitta al cuore, ha sospeso il concerto 15 minuti per ripre… -