Bere miscelato e ristorazione | quale futuro?

(Di lunedì 19 settembre 2022) Fino a qualche anno ci si limitava a parlare di wine pairing e ancora oggi sono tante le persone che storcono il naso a vedersi proposto un drink anziché un calice di vino. Il settore beverage tuttavia ci ha investito tempo, risorse, ricerca e a oggi, ci si sta spingendo anche oltre. La domanda sorge spontanea – e quasi provocatoria: perché invece limitarsi al cocktail in abbinamento? Una ricetta può sposarsi con un vermouth, un saké, un gin, un distillato da meditazione, una birra, uno Champagne, un fermentato. Dove sta andando la ricerca in questo settore e cosa ci dobbiamo aspettare in? Ne parleremo nel corso del Festival di Gastronomika, nella mattinata del 5 ottobre, al teatro Franco Parenti di Milano. All’universo della mixology abbiamo dedicato un tavolo di discussione che sarà moderato da Penelope Vaglini. Appassionata di cocktail e alta cucina, scrive ...