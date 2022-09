Baseball, Mondiali Under 18 2022: Stati Uniti vittoriosi su Cina Taipei, Giappone sul podio (Di lunedì 19 settembre 2022) Va agli Stati Uniti l’oro dei Mondiali Under 18 2022 di Baseball. Gli americani sono profeti in patria e battono per 5-1 Cina Taipei nella finale della massima manifestazione di categoria a livello giovanile. Si tratta del decimo titolo per la selezione statunitense nella storia. Per quanto riguarda Cina Taipei (il nome sportivo storico di Taiwan), invece, siamo di fronte al nono argento, che da solo quasi uguaglia le altre medaglie conquistate in passato (tre ori e sette bronzi). Baseball: UnipolSai Bologna vittoriosa in Coppa Italia 2022, San Marino travolto La terza posizione è del Giappone, che la raccoglie grazie a un 6-2 sulla Corea del Sud. Per i nipponici si ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 settembre 2022) Va aglil’oro dei18di. Gli americani sono profeti in patria e battono per 5-1nella finale della massima manifestazione di categoria a livello giovanile. Si tratta del decimo titolo per la selezione statunitense nella storia. Per quanto riguarda(il nome sportivo storico di Taiwan), invece, siamo di fronte al nono argento, che da solo quasi uguaglia le altre medaglie conquistate in passato (tre ori e sette bronzi).: UnipolSai Bologna vittoriosa in Coppa Italia, San Marino travolto La terza posizione è del, che la raccoglie grazie a un 6-2 sulla Corea del Sud. Per i nipponici si ...

