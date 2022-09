Armi in Ucraina, arrivano i primi dubbi degli Stati Uniti (Di lunedì 19 settembre 2022) Giorno numero 208 del conflitto tra Russia e Ucraina. La resistenza locale prosegue nella sua offensiva, in particolare nella regione di Lugansk, dove il governo di Kiev ha annunciato la distruzione della base russa, nella città occupata di Kadiivka. Dall’inizio della guerra, gli invasori hanno perso più di 50mila uomini, tra morti e feriti, ma continua imperterrita la tattica missilistica del Cremlino. Nella notte, infatti, gli ucraini hanno denunciato un bombardamento nella città di Mykolaiv, dove un missile di Mosca è caduto a trecento metri dalla centrale nucleare di Pivdennoukrainsk. Le tensioni tra Biden e Zelensky Al di là dei combattimenti sul campo, però, decisamente accese sono anche le relazioni bilaterali tra Biden e Zelensky. Il presidente ucraino, infatti, starebbe spingendo per un incremento americano nell’invio di Armi. Non solo: Kiev ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 19 settembre 2022) Giorno numero 208 del conflitto tra Russia e. La resistenza locale prosegue nella sua offensiva, in particolare nella regione di Lugansk, dove il governo di Kiev ha annunciato la distruzione della base russa, nella città occupata di Kadiivka. Dall’inizio della guerra, gli invasori hanno perso più di 50mila uomini, tra morti e feriti, ma continua imperterrita la tattica missilistica del Cremlino. Nella notte, infatti, gli ucraini hanno denunciato un bombardamento nella città di Mykolaiv, dove un missile di Mosca è caduto a trecento metri dalla centrale nucleare di Pivdennoukrainsk. Le tensioni tra Biden e Zelensky Al di là dei combattimenti sul campo, però, decisamente accese sono anche le relazioni bilaterali tra Biden e Zelensky. Il presidente ucraino, infatti, starebbe spingendo per un incremento americano nell’invio di. Non solo: Kiev ...

