capuanogio : La prima volta del #Monza è una sentenza per la #Juventus. Bianconeri nel caos, giocatori primi responsabili,… - zazoomblog : Allegri resta: la Juventus aspetta il sostituto - #Allegri #resta: #Juventus #aspetta - Damianodanny1 : ROMA DYBALADIPENDENTE ZAZZARONI 20 CONCLUSIONIZERO GOL SQUADRA SENZA L’ARGENTINO RIDUCE CAPACITÀ DI SEGNARE RO… - LucaJuve7 : RT @CampiMinati: 'Conte si è dimesso come un vigliacco'. Allegri è tutto tranne che un vigliacco. Quindi resta. Fino all'ultimo centesimo. - Vittoriog82 : RT @capuanogio: La prima volta del #Monza è una sentenza per la #Juventus. Bianconeri nel caos, giocatori primi responsabili, #Arrivabene d… -

Maxper adesso non è in discussione, ma non è più intoccabile. Il tema esonero, insomma,sullo sfondo e potenzialmente attuale in assenza di una svolta che possa rimettere la Juve in ...La classificaabbastanza corta e il tempo per rimediare c'è, manon avrà fiducia illimitata così come Simone Inzaghi all'Inter . Juventus, le quote sull'allenatore a Natale:...La Juventus riflette sul suo futuro, partendo dall'analisi del tecnico Massimiliano Allegri. Che, per adesso, non è in discussione, ma non è più intoccabile. Il tema ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...