Adani sull’Inter | “Serve una scelta forte | le idee invecchiano velocemente”

(Di lunedì 19 settembre 2022) Danieledice la sua sul momento dell’Inter alla Bobo TV. “Manca un leader e la situazione mi sembra grave”, esordisce l’ex nerazzurro. “L’anno scorso questa squadra giocava bene, è cresciuta ed è stata competitiva nella scorsa stagione. Non conta solo vincere, a differenza di quello che dice qualcuno, che se fosse vero dovrebbe dimettersi“, aggiunge con un riferimento neanche troppo velato a Max Allegri. “Il problema è che leed oraqualcosa, magari anche una– spiega-. I giocatori non mi sembrano ispirati, alcuni sono piatti. Inzaghi l’altro giorno ha tolto Bastoni per Dimarco, mandandolo a fare il terzo di difesa, e poi ha inserito D’Ambrosio per Darmian, mandando Dimarco quinto a ...