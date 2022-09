VXL | un blogger bianconero contro Allegri | ‘Prenda esempio da Lippi’ | Serie A

(Di domenica 18 settembre 2022) 2022-09-17 23:15:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Massimilianonon ha mai catturato le simpatie dell’intera tifoseria juventina. A maggior ragione in questo inizio di stagione, che i risultati (specialmente in Champions) non sono quelli che sperati, gran parte del popolovuole le sue dimissioni. IlRiccardo Micheli ne parla nel seguente articolo: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/98854 VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana ipossono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior ...

zazoomblog : VXL un blogger bianconero contro Allegri: 'Prenda esempio da Lippi' - #blogger #bianconero #contro… - sportli26181512 : VXL, un blogger bianconero contro Allegri: 'Prenda esempio da Lippi': Massimiliano Allegri non ha mai catturato le… - sportli26181512 : VXL, un blogger rossonero su Saelemaekers: 'Alexis, il momento è ora': Pur partendo indietro nelle gerarchie rosson… -

Calciomercato.com

Ogni settimana ipossono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior ... nonché il vincitore della sezione 'Bar', dedicata agli articoli extra - calcistici. In palio ogni ...Ogni settimana ipossono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior ... nonché il vincitore della sezione 'Bar', dedicata agli articoli extra - calcistici. In palio ogni ... VXL, un blogger rossonero su Saelemaekers: 'Alexis, il momento è ora' Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...