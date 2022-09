Unità e dialogo: l’insegnamento di Giovanni XXIII (Di domenica 18 settembre 2022) Il 28 ottobre 2008, Benedetto XVI, in occasione del cinquantesimo anniversario dell’elezione di Giovanni XXIII, in San Pietro, ricordò la straordinaria figura storica e umana del Pontefice di Sotto il Monte descrivendolo quale “uomo e pastore di pace, che seppe aprire in Oriente e in Occidente inaspettati orizzonti di fraternità tra i cristiani e di dialogo con tutti”. Giovanni XXIII non fu soltanto il Papa buono, ma fu innanzitutto un buon papa, un uomo che mise i suoi particolari talenti, e carismi, a servizio dell’umanità intera. Condusse un’esistenza dedita alla santità e all’edificazione personale, giocandosi attivamente nel mondo, accettando sfide complicate, vivendo incomprensioni e delusioni. L’amore per il messaggio evangelico e lo studio solido del passato lo spronarono ad assumere uno ... Leggi su bergamonews (Di domenica 18 settembre 2022) Il 28 ottobre 2008, Benedetto XVI, in occasione del cinquantesimo anniversario dell’elezione di, in San Pietro, ricordò la straordinaria figura storica e umana del Pontefice di Sotto il Monte descrivendolo quale “uomo e pastore di pace, che seppe aprire in Oriente e in Occidente inaspettati orizzonti di fraternità tra i cristiani e dicon tutti”.non fu soltanto il Papa buono, ma fu innanzitutto un buon papa, un uomo che mise i suoi particolari talenti, e carismi, a servizio dell’umanità intera. Condusse un’esistenza dedita alla santità e all’edificazione personale, giocandosi attivamente nel mondo, accettando sfide complicate, vivendo incomprensioni e delusioni. L’amore per il messaggio evangelico e lo studio solido del passato lo spronarono ad assumere uno ...

