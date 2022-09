Sophie Codegoni svela qual è stata la prima cosa che ha pensato quando ha visto Alessandro Basciano in ginocchio a Venezia 79

(Di domenica 18 settembre 2022) Dopo l’inaspettata proposta di matrimonio sul red carpet della Mostra Internazionale del cinema diha raccontato ai suoi followersha provato nel vedereinginocchiato difronte a lei: Ma partiamo da. Iodi vedere l’anello ragazzi ci ho messo cinquanta minuti, cioè mettici l’agitazione,volta a, red carpet, fotografi. Ero super agitata, non capivo niente. Non sentivo la presenza di Ale vicino a me, pensavo si fosse girato dall’altra parte. Poi guardo, lo vedo per terra e d’istinto penso “è caduto”. Poi secondo step l’hoine vi giuro volesse fare una foto artistica, ho detto questo è impazzito, ...

Catri72 : RT @giuliasart84: È evidente che per scegliere il diamante @ALEBASCIANO22 si è ispirato agli occhi della sua fidanzata. ? @Sophie_codegoni… - IsaeChia : Sophie Codegoni svela qual è stata la prima cosa che ha pensato quando ha visto Alessandro Basciano in ginocchio a… - youareporacci : RT @giuliasart84: @ALEBASCIANO22 paladino di giustizia che si schiera contro l'uomo con il cappellino @VincentArenaoff , a protezione della… - TizianiLucia : RT @gfvip7_NEWS: ?? Sophie Codegoni sarà alla conduzione di Casa Chi! ?? Prenderà il posto di Rosalinda Cannavò che parteciperà a ''Tale e Qu… - Simylunamylove : RT @giuliasart84: @ALEBASCIANO22 paladino di giustizia che si schiera contro l'uomo con il cappellino @VincentArenaoff , a protezione della… -

invece sarà al timone di Casa Chi. In studio, ad occuparsi dei social arriverà Giulia Salemi. Alfonso Signorini ha infatti anticipato che quella che comincerà lunedì prossimo sarà l'...Basti pensare ae Alessandro Basciano e Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi che hanno animato l'ultima edizione del GF Vip con le loro storie d'amore. Senza dimenticare Ignazio ...Momento magico per Sophie Codegoni. Per l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, finita al centro del gossip per la proposta di nozze ricevuta da Alessandro Basciano a Venezia79, sono in arrivo due g ...A sorpresa l'ex concorrente del GF Vip 6 Sophie Codegoni è stata scelta come conduttrice: prima esperienza per lei in questo senso ...