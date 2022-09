Roma, può arrivare un difensore del Chelsea (Di domenica 18 settembre 2022) Come riportato dai media inglesi, la Roma è nuovamente alla finestra per assicurarsi Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea, in prestito.... Leggi su calciomercato (Di domenica 18 settembre 2022) Come riportato dai media inglesi, laè nuovamente alla finestra per assicurarsi Trevoh Chalobah,del, in prestito....

claudioguerrini : Diciamo la verità. In Italia un simpatizzante della Roma non può scrivere che c’è stato un errore clamoroso contro… - Giovann83348006 : @OfficialASRoma Stiamo perdendo da polli , spero sia l’ultimo anno di Cristante alla Roma non se ne può più di ques… - Favoletta1982 : Ma un arbitro di #Padova può dare quel che merita la Roma? Da inizio partita senza i tre gialli ha fatto capire com… - FaceCup65 : Riccardo Mancini commentatore Dazn della partita Roma-Atalanta,quasi distrutto dal goal della Dea. Ha sottolineato'… - msantarella : RT @Egalit6: @gualtierieurope @eugenio_patane @InfoAtac @romamobilita @AtacNews metro per tutti fuorché chi non può salire le scale a piedi… -