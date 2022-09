Pizzette in padella | Sono buonissime e le prepari subito!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 18 settembre 2022)inpronte in 10 minuti: ricetta DOC! Volete proporre un antipasto buonissimo e super veloce ai vostri ospiti sbucati improvvisamente nel salone di casa? Leinsenza lievitazione vi toglieranno dai guai! Questeperfette anche da mangiare durante la merenda edavvero semplici da realizzare. Una manciata di minuti basteranno per servire questa piccola sfiziosità e, pensandoci bene, è un piatto svuotafrigo super eccellente.ine lePer preparare leinsenza lievitazione occorrono: mezza bustina di lievito istantaneo per ...