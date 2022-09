Motomondiale | Gp Aragon | vittoria di Bastianini davanti a Bagnaia ed A Espargaro

(Di domenica 18 settembre 2022), 18 set. (Adnkronos) - Eneaha vinto al fotofinish il Gp didi MotoGp battendo sul finale Pecco. Due Ducati di due italiani sul podio, terzo Aleix. Perè la quartain stagione. Peccocon il secondo posto recupera comunque parte dello svantaggio sul leader della classica mondiale Fabio Quartararo rimasto a zero punti. Al quarto posto chiude Binder, seguito da Miller, Martin e Luca Marini, decimo Bezzecchi. C'è stato in avvio di gara infatti subito un colpo di scena, con Quartararo, leader del Mondiale, costretto al ritiro dopo essere caduto per aver tamponato la Honda di Marc Marquez. Il pilota della Yamaha è finito a terra ma si è subito rialzato ed è tornato ai box senza problemi. ...

ALCANIZ - Enea Bastianini trionfa nel Gran Premio di Aragon, valevole per la quindicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il Mondiale è però completamente riaperto, perché Fabio Quartararo è messo ...Il Gran Premio d'Aragona saluta il ritorno di Marc Marquez dopo una lunga assenza. La sua gara dura però una manciata di curve: viene dapprima tamponato da Quartararo (eliminazione pesantissima la sua ...