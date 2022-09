MotoGp Aragon | vittoria di Bastianini davanti a Bagnaia

(Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – Eneaha vinto al fotofinish il Gp didibattendo sul finale Pecco. Due Ducati di due italiani sul podio, terzo Aleix Espargaro. Perè la quartain stagione. Peccocon il secondo posto recupera comunque parte dello svantaggio sul leader della classica mondiale Fabio Quartararo rimasto a zero punti dopo il ritiro nelle fasi iniziali della gara in un contatto che ha messo k.o. anche Marc Marquez. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

L'annuncio è arrivato nel venerdì di prove libere ad Aragon: 'Per me è fantastico poter fare il salto di categoria in MotoGP con questo team. Sono molto felice, è un sogno' Aprilia factory: ALEIX Espargaro. Mancava da un anno esatto, visto che nel 2021 - proprio ad Aragon - aveva disputato l'ultima gara in MotoGP. Quella volta Cal Crutchlow, già tester per Yamaha, sostituiva Franco Morbidelli nel Team Petronas. GP Aragon Monster Yamaha MotoGP 2022 - E' durato solo poche curve il Gran Premio di Aragon, 15esima tappa della MotoGP 2022, di Fabio Quartararo coinvolto in un incidente nelle prime curve. Il pilota francese è stato costretto al ritiro. GP Aragon Ducati MotoGP 2022 - Pecco Bagnaia ha assaporato la quinta vittoria consecutiva al Motorland di Aragon, ma si è dovuto arrendere a quello che sarà il suo prossimo team-mate, Enea Bastianini.