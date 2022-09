Monza-Juve 1-0, Palladino: “Berlusconi emozionato” (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – “Berlusconi mi ha chiamato, non ci credeva. Era molto emozionato, ci ha fatto i complimenti. Il dottor Galliani si è emozionato, ha pianto”. Raffaele Palladino, all’esordio sulla panchina del Monza, festeggia il debutto da allenatore in Serie A con la vittoria contro la Juve. “Capisco lo scetticismo nei miei confronti. Lunedì, quando Berlusconi e Galliani mi hanno affidato la squadra, mi hanno dato grande responsabilità. Ero superfelice, oggi mi hanno fatto vivere un sogno: li ringrazierò per tutta la vita”, dice a Dazn. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – “mi ha chiamato, non ci credeva. Era molto, ci ha fatto i complimenti. Il dottor Galliani si è, ha pianto”. Raffaele, all’esordio sulla panchina del, festeggia il debutto da allenatore in Serie A con la vittoria contro la. “Capisco lo scetticismo nei miei confronti. Lunedì, quandoe Galliani mi hanno affidato la squadra, mi hanno dato grande responsabilità. Ero superfelice, oggi mi hanno fatto vivere un sogno: li ringrazierò per tutta la vita”, dice a Dazn. L'articolo proviene da Italia Sera.

