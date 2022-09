Milan-Napoli: Sky, Raspadori favorito per sostituire Osimhen (Di domenica 18 settembre 2022) Mancano circa due ore al fischio d’inizio del big match tra Milan e Napoli in programma questa sera a San Siro. Pochi i dubbi, secondo quanto riporta Sky sulla formazione che Spalletti dovrebbe decidere di mettere in campo contro l’undici di Pioli «Raspadori è al momento in vantaggio su Simeone per sostituire Osimhen infortunato. 4-3-3 senza novità. Ci sarà Politano migliore in campo contro i Rangers. Tanta curiosità di vedere la prima di Kvara a San Siro in uno stadio tutto esaurito. Una prova che vuol dire molto per il proseguimento del campionato Uno degli aspetti su cui bisognava lavorare dall’anno scorso era la mancata di continuità. L’impressione è che al secondo anno di lavoro Spalletti sita raccogliendo i frutti del lavoro fatto fino ad ora in una squadra che non sta cercando autostima ma ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 settembre 2022) Mancano circa due ore al fischio d’inizio del big match train programma questa sera a San Siro. Pochi i dubbi, secondo quanto riporta Sky sulla formazione che Spalletti dovrebbe decidere di mettere in campo contro l’undici di Pioli «è al momento in vantaggio su Simeone perinfortunato. 4-3-3 senza novità. Ci sarà Politano migliore in campo contro i Rangers. Tanta curiosità di vedere la prima di Kvara a San Siro in uno stadio tutto esaurito. Una prova che vuol dire molto per il proseguimento del campionato Uno degli aspetti su cui bisognava lavorare dall’anno scorso era la mancata di continuità. L’impressione è che al secondo anno di lavoro Spalletti sita raccogliendo i frutti del lavoro fatto fino ad ora in una squadra che non sta cercando autostima ma ...

