Meno soldi all'autocrate Orbán. Bruxelles propone di tagliare il 65% dei fondi di coesione all'Ungheria (Di domenica 18 settembre 2022) Una somma pari a 7,5 miliardi di euro a causa delle violazioni allo Stato di diritto. Ora il Consiglio europeo ha tre mesi di tempo per esprimersi, serve la maggioranza qualificata Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 settembre 2022) Una somma pari a 7,5 miliardi di euro a causa delle violazioni allo Stato di diritto. Ora il Consiglio europeo ha tre mesi di tempo per esprimersi, serve la maggioranza qualificata

ilmarax : #Inzaghi è solo contro la maggior parte della squadra. Gente come #Brozovic,#devrij,#barella, #skriniar,#handanovic… - leGod_6 : @AltaSempre E meno male visto che gli ultimi soldi li hai spesi per correa e gosens - The_Leegend99 : RT @unione_popolare: Usando i numeri come forma di propaganda l'obiettivo è sempre lo stesso: convincere l'elettorato che ogni migliorament… - JSouiller80 : @GBorzillo E come sempre facciamo la cazzata di rinnovare dopo il primo anno. Certo ha vinto due trofei , ma io rin… - alex_chicchi : RT @unione_popolare: Usando i numeri come forma di propaganda l'obiettivo è sempre lo stesso: convincere l'elettorato che ogni migliorament… -