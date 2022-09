Meloni, comizio disturbato a Caserta: “Fate come me, non ve li filate. Cercano l’incidente”. E attacca la Lamorgese (video) (Di domenica 18 settembre 2022) Giorgia Meloni arriva a Caserta per l’ennesimo comizio e confessa alla folla che la attende: “Ve lo dico perché siamo tra amici, sono stanca. Non posso fare quegli urli per i quali sono famosa nel mondo…”. Quindi parla della sinistra che ha il terrore di perdere il suo sistema di potere. E’ un tasto sul quale la leader di FdI ha battuto durante tutto il suo tour elettorale. Da un lato della piazza si leva qualche urlo di un gruppetto di contestatori. Lei fa finta di niente e prosegue. Parla del reddito di cittadinanza e ribadisce quelle che sono le critiche di Fratelli d’Italia. La piazza si scalda: tra sostenitori, la stragrande maggioranza, che applaudono e isolate grida di disturbo. “Non ci credo – afferma Meloni al popolo di Caserta – che vi accontentate, che una regione come ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 18 settembre 2022) Giorgiaarriva aper l’ennesimoe confessa alla folla che la attende: “Ve lo dico perché siamo tra amici, sono stanca. Non posso fare quegli urli per i quali sono famosa nel mondo…”. Quindi parla della sinistra che ha il terrore di perdere il suo sistema di potere. E’ un tasto sul quale la leader di FdI ha battuto durante tutto il suo tour elettorale. Da un lato della piazza si leva qualche urlo di un gruppetto di contestatori. Lei fa finta di niente e prosegue. Parla del reddito di cittadinanza e ribadisce quelle che sono le critiche di Fratelli d’Italia. La piazza si scalda: tra sostenitori, la stragrande maggioranza, che applaudono e isolate grida di disturbo. “Non ci credo – affermaal popolo di– che vi accontentate, che una regione...

